Украинские военные сбили с ПЗРК "Стингер" вражеский Су-34 под Бучей
Около 8:15, 18 марта, в Бучанском районе Киевской области, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины был сбит вражеский Су-34
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Отмечается, что украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в Бучанском районе Киевской области.
"Закрываем небо над Киевщиной своими силами. Самолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Катапультирование экипажа не замечено, самолет упал на временно оккупированной территории. Победа будет за нами. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
- Напомним, с 24 февраля по 18 марта потери оккупантов составили около 14200 военных, 1448 бронемашин, 879 единиц автотехники, 112 вертолетов, 93 самолета 72 РСЗО и 43 средства ПВО.
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