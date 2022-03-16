Украинские военные сбили российский самолет, сбрасывавший ракеты на Чернигов

Об этом заявило Оперативное командование "Север" .



По состоянию на утро 16 марта ситуация в зоне ответственности подразделений командования "Север" контролируется.



"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка упала", - отметили в сообщении.



Кроме того, украинские защитники отразили атаку россиян, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери кафиров уточняют.

Напомним, на Юге Украины ВСУ уничтожили два российских Су-30.

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