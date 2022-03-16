Украинские военные сбили российский самолет, сбрасывавший ракеты на Чернигов
В ночь на 16 марта ПВО ВСУ уничтожили самолет Су, обстреливавший из ракет Чернигов
Об этом заявило Оперативное командование "Север" .
По состоянию на утро 16 марта ситуация в зоне ответственности подразделений командования "Север" контролируется.
"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка упала", - отметили в сообщении.
Кроме того, украинские защитники отразили атаку россиян, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери кафиров уточняют.
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