Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан", пересекший линию разграничения

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.



Беспилотник захватчиков пересек линию разграничения. Летательный аппарат не был поврежден. Военные выяснили, что это БПЛА от российского бесцелотного беспилотного авиационного комплекса "Орлан-10", который используют для разведки и корректировки огня артиллерии.



Беспилотник производится в России, его используют только военные РФ.



В штабе ООС обезвреженный беспилотник назвали безоговорочным доказательством и подтверждением присутствия российских войск, оружия и техники в Украине.

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