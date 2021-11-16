Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан", пересекший линию разграничения
Во вторник, 16 ноября, в Донецкой области украинские средства радиоэлектронной борьбы сбили российский беспилотник "Орлан-10"
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.
Беспилотник захватчиков пересек линию разграничения. Летательный аппарат не был поврежден. Военные выяснили, что это БПЛА от российского бесцелотного беспилотного авиационного комплекса "Орлан-10", который используют для разведки и корректировки огня артиллерии.
Беспилотник производится в России, его используют только военные РФ.
В штабе ООС обезвреженный беспилотник назвали безоговорочным доказательством и подтверждением присутствия российских войск, оружия и техники в Украине.
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