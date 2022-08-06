В оккупированном Бердянске произошел взрыв возле захваченного россиянами горотдела полиции
Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-30"
Бойцы 54-й ОМБр ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-30"
Об этом сообщает Стратком ВСУ в телеграме .
"54-я ОМБр приземлил ордынский "Орлан-30", - отметили в ведомстве.
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