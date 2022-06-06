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Украинские военные сбили ракету россиян над Полтавщиной

6 июня, 2022 понедельник
08:46
война с Россией

6 июня Вооруженные силы Украины сбили вражескую ракету над Полтавской областью

Об этом в телеграмме сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине", - отметил он.

  • 20 мая российские кафиры обстреляли Лубенскую общину Полтавской области. Известно попадание в объект инфраструктуры.
  • В Полтавской области за время полномасштабного вторжения РФ в Украину декоммунизировали и дерусифицировали уже семь монументов.

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