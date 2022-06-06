Украинские военные сбили ракету россиян над Полтавщиной
6 июня Вооруженные силы Украины сбили вражескую ракету над Полтавской областью
Об этом в телеграмме сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"В небе над Полтавщиной ВСУ сбили вражескую ракету! Не пренебрегаем воздушными тревогами! Слава Украине", - отметил он.
- 20 мая российские кафиры обстреляли Лубенскую общину Полтавской области. Известно попадание в объект инфраструктуры.
- В Полтавской области за время полномасштабного вторжения РФ в Украину декоммунизировали и дерусифицировали уже семь монументов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.11
Покупка 34.11Продажа 35.38
-
EUR
Покупка 36.02Продажа 37.74
- Актуальное
- Важное