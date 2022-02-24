Украинские военные сбили пять российских самолетов и вертолет в зоне ООС
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что в зоне Операции объединенных силы были сбиты пять российских самолетов и вертолет
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОСС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров. Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что противники несут потери.
"Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников", - говорится в сообщении.
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