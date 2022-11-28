Украинские военные сбили под Бахмутом вражеский беспилотник, содержащий компоненты, производимые в стране НАТО
В сбитом на Донбассе российском БПЛА обнаружили компоненты иностранных компаний
Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.
"Россия продолжает доставать в странах НАТО электронику для вооружения своих дронов. Украинские воины под Бахмутом сбили российский беспилотный разведчик типа "Орлан", произведенный не ранее августа. При осмотре обломков стало заметно, что россияне продолжают использование компонентов, производимых в странах НАТО", – сообщил он.
Журналист показал на фото ключевой элемент российского "Орлана" - четырехэлементную малогабаритную адаптивную антенную решетку "Комета-М", позволяющую навигационной системе беспилотника работать, несмотря на попытки заглушить его РЭБами. Этот компонент был изготовлен летом этого года, что говорит о свежих поставках, отметил Бутусов.
"В этой "Комете" использованы компоненты американских компаний Altera/Intel, Taoglas и тайваньской Cirocomm", - подчеркнул он.
Бутусов призвал страны НАТО более тщательно следить за тем, что и как попадает в страну-агрессорку.
- Ранее разведка назвала иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет.
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