Украинские военные сбили над Одессой российский ударный беспилотник

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении в телеграмм.



"Сегодня наши ПВО сбили очередной российский беспилотник. Но не "Орлан-10", а более важную модель БПЛА, которая является ударной и может вести не только разведку, но и выполнять другие боевые задания", - сказал Братчук.



Он отметил, что нарушений продленного комендантского часа не зафиксировано.



"Вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой. В городе и области продолжается контрдиверсионная спецоперация", - отметил Братчук.

В воскресенье, 1 мая, над Одессой украинскими силами противовоздушной обороны был уничтожен российский беспилотник.