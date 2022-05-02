Украинские военные сбили над Одессой российский ударный беспилотник
ВСУ над Одессой сбили вражеский дрон, который мог делать не только воздушную разведку, но и наносить удары
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении в телеграмм.
"Сегодня наши ПВО сбили очередной российский беспилотник. Но не "Орлан-10", а более важную модель БПЛА, которая является ударной и может вести не только разведку, но и выполнять другие боевые задания", - сказал Братчук.
Он отметил, что нарушений продленного комендантского часа не зафиксировано.
"Вероятность ракетных ударов со стороны рашистов остается высокой. В городе и области продолжается контрдиверсионная спецоперация", - отметил Братчук.
- В воскресенье, 1 мая, над Одессой украинскими силами противовоздушной обороны был уничтожен российский беспилотник.
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