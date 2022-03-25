Украинские военные сбили над Одесской областью российские беспилотники, - ОВА

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



Он отметил, что в целом эта ночь в Одессе и в Одесской области прошла спокойно.



"Ночь в Одессе и области в целом прошла спокойно. Хотя с вечера и ночью наши военные сбили дрончики - другие улетели прятаться", - рассказал Братчук.

Напомним, в Одессе волонтеры начали собирать помощь военным в биткоинах.

Добавим, в течение предыдущих суток ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.