Украинские военные сбили над Одесской областью российские беспилотники, - ОВА
В ночь на 25 марта украинские военные сбили над Одесской областью вражеские беспилотники
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он отметил, что в целом эта ночь в Одессе и в Одесской области прошла спокойно.
"Ночь в Одессе и области в целом прошла спокойно. Хотя с вечера и ночью наши военные сбили дрончики - другие улетели прятаться", - рассказал Братчук.
- Напомним, в Одессе волонтеры начали собирать помощь военным в биткоинах.
- Добавим, в течение предыдущих суток ВСУ отбили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем.
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