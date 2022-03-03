Украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30
Украинские военные с утра 3 марта сбили очередной вражеский самолет – российский СУ-30
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В четверг украинские военные сбили в небе над городом Ирпень, в Киевской области, российский самолет СУ-30.
"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично", - говорится в сообщении.
Пока неизвестны другие детали по этому поводу. Заметим, что российский Су-30 – это двухместный истребитель, предназначенный для выполнения боевых действий, связанных с большой дальностью.
- Напомним, по состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает граждан к тотальному сопротивлению врагу, прежде всего нужно лишить врага тыловой поддержки.
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