Украинские военные сбили над Ирпенем российский истребитель СУ-30

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



В четверг украинские военные сбили в небе над городом Ирпень, в Киевской области, российский самолет СУ-30.



"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично", - говорится в сообщении.



Пока неизвестны другие детали по этому поводу. Заметим, что российский Су-30 – это двухместный истребитель, предназначенный для выполнения боевых действий, связанных с большой дальностью.

Напомним, по состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает граждан к тотальному сопротивлению врагу, прежде всего нужно лишить врага тыловой поддержки.