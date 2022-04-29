Украинские военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник
Вооруженным Силам 29 апреля удалось сбить вражеский беспилотник в небе над Днепропетровской областью
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в telegram.
Обломки летательного аппарата упали во двор местных жителей. Из-за этого повреждения получили крышу и окно дома.
"Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - сообщил Резниченко.
- Утром 29 апреля кафиры обстреляли из "градов" Большую Костромку и Марьянское на Днепропетровщине, повредив хозяйственные постройки, пострадавших нет.
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