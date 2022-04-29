Украинские военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в telegram.



Обломки летательного аппарата упали во двор местных жителей. Из-за этого повреждения получили крышу и окно дома.



"Наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - сообщил Резниченко.

Утром 29 апреля кафиры обстреляли из "градов" Большую Костромку и Марьянское на Днепропетровщине, повредив хозяйственные постройки, пострадавших нет.