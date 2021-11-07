Украинские военные сбили на Донбассе российский беспилотник
Украинские военные в субботу, 6 ноября, сбили на Донбассе российский беспилотный летательный аппарат
Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.
БПЛА была сбита возле Болотеного, в 22 км северо-восточнее Луганска в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.
В ТКГ отметили, что в последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали БПЛА для атаки позиций Вооруженных Сил Украины. В частности, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово использовали два беспилотника.
Во всех случаях вражеские БПЛА оснащены боеприпасами типа ВОГ-17, сегодня они совершили их сброс на позиции ВС Украины.
Украинская делегация напомнила, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено Минскими договоренностями и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, системно нарушающих оккупационные войска.
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