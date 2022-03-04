Украинские военные сбили Ми-8, прилетевший за пилотом сбитого над Волновахой штурмовика захватчиков, - Геращенко

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем телеграмм-канале, передает Еспресо.TV.

"За пилотом сбитого под Волновахой самолета РФ прилетел для эвакуации вертолет Ми-8 кафиров. Их тоже приземлили. Ждем еще", - написал он.

Геращенко опубликовал фото сбитого вертолета.

Напомним, в небе над Волновахой подразделения Противовоздушной обороны Объединенных сил сбили очередной вражеский истребитель-бомбардировщик

Оккупанты с 24 февраля потеряли в войне с Украиной более 9 тыс. военных, 1 190 единиц бронетехники, 33 самолета и 105 артиллерийских систем.