Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, передает Еспресо.TV.



"Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10 горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с.Черниговка", Приморский) , – говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные сбили две вражеские ракеты в Житомирской области.