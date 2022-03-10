Украинские военные сбили еще один российский самолет Су-25
Вооруженные Силы Украины сбили очередной российский боевой самолет Су-25. Он стоял на вооружении Восточного военного округа
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ, передает Еспресо.TV.
"Сегодня ночью, около 01:30 бойцами 10 горно-штурмовой бригады был сбит самолет Су-25 (бортовой номер 10), стоявший на вооружении 18-го шап 303 смад 11 А Восточного военного округа (с.Черниговка", Приморский) , – говорится в сообщении.
- Напомним, украинские военные сбили две вражеские ракеты в Житомирской области.
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