Украинские военные сбили две вражеские ракеты в Житомирской области
Сегодня, 10 марта, в Житомирской области украинские защитники сбили вражеские ракеты
Об этом сообщает 115-я отдельная бригада территориальной обороны.
"На Житомирщине сбиты две вражеские ракеты", – говорится в сообщении.
Ракеты сбили силы противовоздушной обороны ВСУ. Накануне над городом Радомышль украинские защитники сбили российскую крылатую ракету.
- Напомним. в четверг, 10 марта, российские кафиры нанесли авиаудар по территории поселка Селекционное в Харьковском районе. В результате вражеских действий погибла 73-летняя женщина.
- Добавим, в Харькове и Харьковской области российские снаряды попали в ТРЦ и жилой дом, в результате чего погибли четыре человека, еще одну девочку госпитализировали.
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