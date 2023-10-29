Украинские военные разработчики представили экосистему продуктов ситуационной осведомленности DELTA

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

За всю историю мероприятия впервые на одной сцене вместе с гражданскими профессионалами выступили военные разработчики, создавшие экосистему продуктов ситуационной осведомленности DELTA, Елизавета Бойко и Тарас Шевчук.

Команда впервые поделилась с участниками конференции историями успешных военных операций, проведенных с помощью системы, среди которых: планирование Херсонской наступательной операции, уничтожение крейсера "Москва" и поражение Крымского моста.

"Выступление на таких конференциях – это пересечение предела, когда уровень качества и сложности военных IT-разработок может сразиться с успешными проектами гражданского сектора", - отметила Елизавета Бойко, разработчик Центра инноваций.

Справочно. Конференция украинского IT-сообщества React+TS fwdays'23 посвящена технологиям веб-разработки для различных отраслей и сфер.