Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте

Украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте

8 мартa, 2022 вторник
14:39
война с Россией

Служба безопасности Украины получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области. Украинские военные ее уничтожили

Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .

"На этот раз мы получили координаты вражеской техники с пометками V на Киевщине. Их проверили и передали военным. Результат – на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Так что как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша задача" будет выполнена" точно – мы уничтожим их! Продолжайте информировать через чат-бот о перемещении вражеской техники и ДРГ!", - говорится в сообщении.

Украинцев призывали посылать данные четко и структурированно с максимально точными обозначениями времени и геолокаций.

  • Напомним, продолжаются тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
война новости
Читайте также:
7 мартa, 2022 понедельник
СБУ задержала нардепа Шевченко на границе с Польшей, - СМИ
переговори України з Росією
7 мартa, 2022 понедельник
Назначение Бойко премьером, признание "Л/ДНР" и аннексии Крыма: Грозев назвал условия, выдвинутые РФ на переговорах с Украиной
Олександр Лукашенко
4 мартa, 2022 пятница
Отказ от нейтралитета и освобождение президента от ответственности: Лукашенко подписал решение об изменении Конституции Беларуси
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.28
    Покупка 29.28
    Продажа 30.33
  • EUR
    Покупка 32.23
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
8 мартa
15:01
Путин ударит по НАТО в странах Балтии, если победит в Украине, - вице-президент Еврокомиссии
14:59
Алексей Данилов
"От этого зависит, будет ли убивать Россия дальше наших детей, женщин и родителей": Данилов обратился к Западу за боевыми самолетами и средствами ПВО
14:52
В Сумах возобновили эвакуацию населения
14:31
ЕС готовит новые санкции против российских олигархов и белорусских банков, - Reuters
14:29
Люксембург
Люксембург предоставил Украине 250 млн евро помощи
14:06
Андрей Райкович
Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА
13:52
Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к широкомасштабному участию в войне против Украины, - Генштаб
13:51
Немецкий генпрокурор начал расследование преступлений РФ
13:47
Вместо платьев - флисовая одежда. Компания украинского дизайнера ANDRE TAN шьет для нужд ВСУ
13:45
Япония назвала Южные Курилы своей суверенной территорией
13:44
Алексей Арестович
Темпы продвижения войск РФ замедлились, россияне несут потери на оперативных направлениях и направляют силы на информационную войну, - Арестович
13:42
Всемирный банк
Всемирный банк утвердил пакет поддержки для Украины на $700 млн
13:37
Для помощи Украине в Нидерландах за один день собрали 106 млн евро
13:32
Shell отказывается от закупки российской нефти и газа
13:29
Эвакуацию из Сум остановили, оккупанты начали стрельбу по маршруту зеленого коридора
13:11
В Бердянске оккупанты захватили радиостанцию
13:08
РФ начала атаку Мариуполя в направлении гуманитарного коридора, - штаб ООС
13:07
Украинцы из областей, где продолжаются боевые действия, теперь могут получить по 6500 грн, - Федоров
13:05
Пилоты оккупантов массово отказываются бомбить Украину, РФ решила привлечь курсантов, – Геращенко
12:50
VMware
Американский разработчик облачных решений VMware приостанавливает все бизнес-операции в России и Беларуси
12:34
газ
Российский газ продолжает поступать по магистральным газопроводам в Европу
12:28
"В заложниках 300 тыс. человек – инсулинозависимые, онкобольные, дети": РФ обстрелами помешала открыть коридор из Мариуполя, Верещук требует внимания мировых лидеров
12:06
"В Мариуполе впервые от обезвоживания умер ребенок": Зеленский требует от стран-партнеров закрыть небо от бомбящей мирные города РФ
11:55
россия вмс
Украинская разведка обнародовала список военных преступников РФ, убивающих мирных украинцев
11:43
гумманитарная помощь
В Мариуполь из Запорожья выехала гуманитарная помощь
11:40
"Мы получили подкрепление! Придем и вас развалим, ждите!": глава Николаевщины Ким анонсировал наступление на захватчиков
11:37
Степан Процюк: Едиными устами, единым сердцем
11:35
Крупнейшие нефтяные компании Австралии перестали покупать российскую нефть
11:22
Оккупанты предложили мэру Ирпеня сдать город, тот отказался
11:19
Смартфон
В Украине заработал официальный чат-бот для сбора данных о военных преступлениях России
11:04
В Сумах начался первый этап эвакуации населения
10:58
никель
Прыжок в $26 тыс.: цены на никель обновили рекорд
10:45
Спасатели разобрали завалы Винницкого аэропорта, обнаружили тела 10 человек
10:35
Эксклюзив
Если мы закрепим линии фронта, то российская армия проигрывает окончательно – участник терробороны Киевщины
10:31
Порошенко в эфире CNN: покупать российские нефть и газ безнравственно, каждый доллар Путин использует для убийства украинцев
10:24
YouTube удалил два канала российского пропагандиста Соловьева
10:20
На Луганщине захватчики обстреляли жилые дома, детский сад и интернат
09:57
Верещук объявила об открытии 8 марта гуманитарного коридора из Сум и призвала не верить провокациям РФ об изменении маршрута
09:55
Попытка оккупантов захватить Изюм на Харьковщине провалилась, но они взорвали мосты, - УП
09:54
Генштаб: Потери российских оккупантов уже превысили 12 тыс. человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV