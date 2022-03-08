Украинские военные разбили вражескую колонну под Киевом после сообщения в чат-боте
Служба безопасности Украины получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области. Украинские военные ее уничтожили
Об этом сообщили в ведомстве, передает Еспресо.TV .
"На этот раз мы получили координаты вражеской техники с пометками V на Киевщине. Их проверили и передали военным. Результат – на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Так что как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша задача" будет выполнена" точно – мы уничтожим их! Продолжайте информировать через чат-бот о перемещении вражеской техники и ДРГ!", - говорится в сообщении.
Украинцев призывали посылать данные четко и структурированно с максимально точными обозначениями времени и геолокаций.
- Напомним, продолжаются тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.
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