Украинские военные проводят вблизи оккупированного Крыма обучение гранатометных расчетов
Украинские военные, выполняющие боевые задания на административной границе с временно оккупированным Крымом, проводят тренировку расчетов станковых автоматических гранатометов АГС-17
Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.
"Тренировка гранатометных расчетов автоматического гранатомета станкового АГС-17 происходит в обстановке, максимально приближенной к ведению современного боя. Обучение имеет целью сформировать у военнослужащих навыки выявления и идентификации целей, определение их характеристик, а также оценивание результатов стрельбы", - рассказал командующий сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Наев отметил, что у каждого военного есть определенный алгоритм действий, который он должен соблюдать, в частности: ведение прицеливания, определение момента выстрела и выстрел одиночной гранатой или очередью гранат.
На тренировках военнослужащие отрабатывают ведение огня по неподвижным и движущимся целям из заранее подготовленной позиции, а также с внезапным изменением позиции. Эти упражнения выполняют как днем, так и ночью.
- Напомним, 11 января стало известно, что РФ начала обучение 3 тыс. военных в четырех областях вблизи украинской границы.
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