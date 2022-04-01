Украинские военные проводят успешные контратаки к северо-востоку от Киева, – Минобороны Великобритании

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что украинские силы отразили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова, расположенные вдоль одного из основных путей поставки между городом и Киевом.

"И Чернигов, и Киев продолжают подвергаться воздушным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о понижении активности в этих районах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 апреля российские военные продолжают частично выходить из Киевской области в сторону Беларуси, но забирают с собой похищенное имущество украинцев.

Журналист Юрий Бутусов заявил , что ВСУ одержали историческую победу над российской армией в битве за Киев.