Украинские военные проводят успешные контратаки к северо-востоку от Киева, – Минобороны Великобритании
Вооруженные силы Украины продолжают проводить успешные, но ограниченные контратаки. В целом они сосредоточены к востоку и северо-востоку от Киева
Об этом сообщает Минобороны Великобритании.
Британская разведка отмечает, что украинские силы отразили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова, расположенные вдоль одного из основных путей поставки между городом и Киевом.
"И Чернигов, и Киев продолжают подвергаться воздушным и ракетным ударам, несмотря на заявления России о понижении активности в этих районах", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 1 апреля российские военные продолжают частично выходить из Киевской области в сторону Беларуси, но забирают с собой похищенное имущество украинцев.
- Журналист Юрий Бутусов заявил , что ВСУ одержали историческую победу над российской армией в битве за Киев.
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