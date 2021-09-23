Украинские военные провели танковые и артиллерийские учения в зоне ООС
В зоне проведения операции Объединенных сил прошли учения подразделений резерва, входящих в состав оперативно-тактической группировки "Север"
Об этом сообщает Минобороны .
"В районе проведения Операция объединенных сил / Joint Forces Operation прошли учения подразделений резерва, входящих в состав оперативно-тактической группировки" Север ". Условия выполнения задач были максимально приближены к боевым", - говорится в сообщении.
По информации силового ведомства, танковые подразделения совершили ночной марш в условиях ограниченной видимости, рассредоточили технику и замаскировали ее в заданном районе.
После чего танкисты выдвинулись на огневые рубежи, во время движения проявляя и уничтожая условного противника.
В то же время артиллеристы сосредоточились в основном на управлении системой огня и определении целей условного противника.
Как отметил руководитель этих учений, подразделения резерва тренировались совместно отработать развертывание сил и средств маскировки, применить различные тактические приемы и противодействовать противнику.
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