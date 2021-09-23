Украинские военные провели танковые и артиллерийские учения в зоне ООС

Об этом сообщает Минобороны .

"В районе проведения Операция объединенных сил / Joint Forces Operation прошли учения подразделений резерва, входящих в состав оперативно-тактической группировки" Север ". Условия выполнения задач были максимально приближены к боевым", - говорится в сообщении.





По информации силового ведомства, танковые подразделения совершили ночной марш в условиях ограниченной видимости, рассредоточили технику и замаскировали ее в заданном районе.

После чего танкисты выдвинулись на огневые рубежи, во время движения проявляя и уничтожая условного противника.

В то же время артиллеристы сосредоточились в основном на управлении системой огня и определении целей условного противника.

Как отметил руководитель этих учений, подразделения резерва тренировались совместно отработать развертывание сил и средств маскировки, применить различные тактические приемы и противодействовать противнику.





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