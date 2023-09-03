Украинские военные продвинулись на западе Запорожской области и продолжают наступать, – ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска продлили наступательные операции на западе Запорожской области и продвинулись там. В Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении.

Россияне же утверждали, что Силы обороны Украины сохраняют ограниченное присутствие на восточном (левом) берегу реки Днепр в Херсонской области на 2 сентября. По их словам, ВСУ удерживают позиции между Казачьими Лагерями (23 км северо-восточнее Херсона) и Подстепным.

Кроме того, украинские войска активно проводили наступательные операции под Бахмутом 2 сентября и продолжали двигаться вперед. Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские силы приблизились к местности Клищиевки.

В то же время россияне начали наступательные действия вдоль линии от Купянска до Сватового. В Генштабе ВСУ сообщают, что оккупантам не удалось добиться успеха в районе Новоегоровки и Новоселовского.

Согласно геолокационным снимкам, опубликованным 2 сентября, украинские войска достигли прогресса к северу от Павловки, расположенной в 30 километрах к юго-западу от города Донецк. Российский военкор утверждал, что продолжаются бои у поселка Шевченко и указывал на важность этого российского логистического центра в этом районе.

По его словам, украинские войска атаковали Приютное, Урожайное и Старомайорское. Другой военный блогер из РФ сообщил, что украинские силы усилили обстрелы российских позиций на линии Старомайорское-Приютное.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось , что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно.

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

30 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции об успехе контрнаступления наших воинов в селе Роботино Запорожской области.

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили , что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа.

Впоследствии The New York Times сообщило , что российские кафиры придумали новую тактику для того, чтобы остановить продвижение украинских войск в Запорожской области. Да, они заливают минные поля воспламеняющимся веществом и поджигают их.