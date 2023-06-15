Украинские военные продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области
Украинские военные продолжают продвигаться по восточному и южному направлениям фронта. Так, в районе Угледара Донецкой области им удалось продвинуться до 1 км
Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.
"В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Да, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км", - говорится в сообщении.
Однако российский враг продолжает интенсивно обстреливать населенный пункт.
На брифинге в Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что за прошедшие полторы недели украинские войска продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра.
На южном направлении также "постепенно, но уверенно происходит продвижение Вооруженных Сил Украины", сказала Маляр.
Отмечается, что россияне оказывают мощное сопротивление, Силы обороны сталкиваются со сплошным минированием полей, с использованием дронов-камикадзе и с интенсивными обстрелами.
На Бахмутском направлении противник также подтягивает резервы и "всеми силами пытается не допустить продвижения украинских сил обороны".
- Напомним, к 14 июня враг потерял в Украине 680 военных, 11 бронированных машин и 15 БПЛА. В общей сложности – около 217 330 военных, 3943 танка и 7653 бронированных машин.
- Морпехи ликвидировали 14 июня 47 россиян, уничтожили танк и 3 ББМ.
- Министерство обороны Украины отмечает, что наша армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) же сообщают , что украинские воины в районе Кременной в Луганской области могли ликвидировать около 100 оккупантов, еще столько же ранили
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