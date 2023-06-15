Украинские военные продвинулись до 1 км в районе Угледара Донецкой области

Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

"В рамках оборонной операции в районе города Угледар продолжаются меры по улучшению тактического положения. Да, наши подразделения и войска здесь продвинулись в сторону противника до 1 км", - говорится в сообщении.

Однако российский враг продолжает интенсивно обстреливать населенный пункт.

На брифинге в Military Media Center заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что за прошедшие полторы недели украинские войска продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра.

На южном направлении также "постепенно, но уверенно происходит продвижение Вооруженных Сил Украины", сказала Маляр.

Отмечается, что россияне оказывают мощное сопротивление, Силы обороны сталкиваются со сплошным минированием полей, с использованием дронов-камикадзе и с интенсивными обстрелами.

На Бахмутском направлении противник также подтягивает резервы и "всеми силами пытается не допустить продвижения украинских сил обороны".