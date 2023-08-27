Украинские военные продвигаются к югу от Роботиного до села Новопрокоповка

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Несмотря на достаточно тяжелые боевые условия, наши войска продвигались в районах Урожайного, Роботиного. И в настоящее время продвигаются в направлении Новопрокоповки возле Роботиного и в направлении Малая Токмачка - Очеретуватое", - подчеркнул спикер.



Также он отметил, что в Запорожском направлении противник усилил авиационную составляющую, а также увеличил количество авиационных ударов. Впрочем, это свидетельствует о том, что другими силами и средствами враг не может сдерживать наступление наших войск.



"Они безвозвратно теряют ежесуточно до 100 человек, а еще есть раненые, пленные. За прошедшие сутки в общей сложности они потеряли 305 человек. И пытаются это латать, но получается сумбур", - добавил Штупун.

В то же время представитель подчеркнул, что впереди защитников ждут "достаточно мощные" линии обороны России.

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Роботиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военные коры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.