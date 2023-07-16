Об этом пишет Институт изучения войны.

"15 июня украинские силы провели контрследующие операции на, по меньшей мере, трех секторах фронта и, по сообщениям, достигли ограниченных успехов", - говорится в сообщении.

Как пишет ISW, ссылаясь на российские источники, Силы обороны Украины достигли ограниченных успехов к югу от Бахмута, недалеко от Андреевки (на расстоянии 10 км к югу от Бахмута), и сумели пересечь Северский Донецкий канал в этом районе.

По информации ISW, российские источники также сообщают об ограниченных движениях украинских войск на западной границе Донецкой области и восточной границе Запорожской области (в 12 км к югу от Орехова).

Российские источники также сообщают, по данным ISW, что российские войска "постоянно" переводят подкрепление в район Бахмута. Это может свидетельствовать о продолжении перемещений российских войск в Бахмутский район в результате украинских контрследующих операций.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил , что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клищиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал : с начала контрнаступления ВСУ уволили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

13 июля стало известно, что Силы обороны сдерживают наступление войск РФ на Востоке, продвигаются по флангам Бахмута и уничтожают врага на Юге.

14 июля сообщали, что Силы обороны на Мелитопольском направлении через неделю продвинулись на юг и юго-восток на 1700 м.

15 июля The New York Times сообщало, что ВСУ изменили тактику контрнаступления , сосредоточившись на истощении российских войск с помощью артиллерии и ракет большой дальности, чем на атаки по заминированным полям.