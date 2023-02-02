По данным издания, группа из около 70 украинцев приземлилась во вторник и сегодня должна начать проходить обучение.

Немецкое правительство после консультаций с США решило предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов. Такая система включает в себя центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок на грузовике.

17 января стало известно, что украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot.

21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут освоить Patriot за несколько месяцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb