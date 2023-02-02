Украинские военные прибыли в Германию учиться управлению системами ПВО Patriot
Украинские военные 2 февраля прибыли в Германию, чтобы осваивать зенитные ракетные комплексы Patriot. Обучение должно начаться уже сегодня
Об этом пишет SPIEGEL .
По данным издания, группа из около 70 украинцев приземлилась во вторник и сегодня должна начать проходить обучение.
Немецкое правительство после консультаций с США решило предоставить Украине полную систему Patriot для отражения атак беспилотников, ракет или самолетов. Такая система включает в себя центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок на грузовике.
- 17 января стало известно, что украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot.
- 21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.
- В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут освоить Patriot за несколько месяцев.
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