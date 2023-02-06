Украинские военные прибыли в Британию: будут овладевать САУ AS90
Группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, где будет учиться на самоходной артиллерийской установке AS90
Об этом сообщило в twitter министерство обороны Великобритании в понедельник, 6 февраля.
Минобороны Британии опубликовало фотографии самолета, доставившего группу военных, а также САУ AS90.
"Поздравляем украинский персонал, который прибыл в Великобританию в эти выходные, чтобы ознакомиться с AS90", – говорится в сообщении. – AS90 – это бронированная самоходная артиллерийская установка, предоставляемая Великобританией Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и отвоевать территорию".
Справочно. Британская самоходная артиллерийская установка AS-90 (официальное обозначение – Gun Equipment 155 mm L131) разработана и производилась компанией Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров. Основной пользователь – сухопутные войска Великобритании. Лицензионное производство башен отлажено в Польше для САУ AHS Krab.
- 15 января 2023 года правительство Британии сообщило , что в новом пакете военной помощи, кроме танков 14 Challenger 2, Украине передадут 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
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