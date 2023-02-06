Об этом сообщило в twitter министерство обороны Великобритании в понедельник, 6 февраля.

Минобороны Британии опубликовало фотографии самолета, доставившего группу военных, а также САУ AS90.

"Поздравляем украинский персонал, который прибыл в Великобританию в эти выходные, чтобы ознакомиться с AS90", – говорится в сообщении. – AS90 – это бронированная самоходная артиллерийская установка, предоставляемая Великобританией Украине, чтобы помочь ей защитить свою родину и отвоевать территорию".

Справочно. Британская самоходная артиллерийская установка AS-90 (официальное обозначение – Gun Equipment 155 mm L131) разработана и производилась компанией Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров. Основной пользователь – сухопутные войска Великобритании. Лицензионное производство башен отлажено в Польше для САУ AHS Krab.