Об этом в эфире телемарафона сообщил корреспондент из США.

"Украинские воины уже не просто на территории Америки, а по состоянию на данный момент находятся в своих казармах на базе Сухопутных войск США в Оклахоме в Форт-Силле. Это подтвердил нам чиновник американской администрации. А впоследствии появилась картинка, которую снял телеканал Fox News" , – сказал журналист.

Учения стартуют уже через несколько дней и продлятся несколько месяцев. Украинским бойцам будут преподавать те же инструкторы, которые учат военных США, стран-союзников и стран-партнеров.

21 декабря 2022 года США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на значительно более высокой высоте, чем ранее предоставленные Украине системы противовоздушной обороны.

В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут овладеть Patriot через несколько месяцев.

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