Украинские военные поймали российского оккупанта под Гостомелем

Об этом сообщают Сухопутные войска Украины в Facebook.



На вопрос, как кафир оказался в Украине, он ответил, что ему сказали ехать на учебу.



Он добавил, что срочник, ОМОНовец и добрался в Украину на машинах.

Напомним, 23 февраля сайты органов власти Украины подверглись массовой кибератаке. 23 февраля около 16:00 официальные страницы Кабмина, Верховной Рады, МИД и Закарпатской ОГА перестали быть доступными для пересмотра.

23 февраля главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи , обвинив Украину в агрессии.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении "специальной военной операции" против Украины и призвал украинских военных "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Украинские войска просят граждан рассказывать о перемещении войск РФ.



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