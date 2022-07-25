Украинские военные поразили из Bayraktar российский катер, - спикер Одесской ОВА Братчук
В Черном море с помощью беспилотника Bayraktar TB2 был поражен российский катер типа "Раптор"
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в telegram .
Он выложил фото подбитого катера и отметил, что его эвакуировали в один из подконтрольных РФ портов.
"Катер П-275 типа "Раптор" оккупантов, поврежден при помощи Bayraktar TB2 и эвакуирован в один из подконтрольных РФ портов. Пробоина под брезентом, но, судя по общему виду катера, ремонтировать им придется очень долго", - написал Братчук.
- 10 июля Сергей Братчук сообщил, что во временно оккупированный Севастополь россияне доставили противодиверсионный катер "Юнармеец Балтики", поврежденный у острова Змеиный.
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