Украинские военные поразили 7 районов сосредоточения личного состава оккупантов, - Генштаб
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и военной техники российской армии
Об этом сообщили в строительстве Генштаба в субботу, 18 марта.
Авиация Сил обороны Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Кроме того, украинские военные также сбили вражеский БпЛА "Шахед-136".
Российская армия продолжает вести наступательные действия по 5 направлениям
РФ продолжает вести наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.
"За сутки противник нанес 5 ракетных ударов, 4 из них - по объектам гражданской инфраструктуры города Запорожья. Также враг нанес 12 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
Высока остается вероятность ракетных ударов врага по всей территории Украины.
Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: в течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Александровка Черниговской области; Харьковка и Стариковое – Сумская и Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Старица, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.
Купянское и Лиманское направления: враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Путниково, Красное Первое, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка – Луганской, а также Спорное и Федоровка Донецкой области.
Бахмутское направление: вражеские обстрелы подверглись, в частности, Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.
Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления: обстрелы получили Каменка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления: обстрелы подверглись, в частности, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области. Вчера обстрелян город Херсон.
В Луганской области местная оккупационная "власть" заставляет население получать гражданство РФ
"В Рубежном Луганской области местная оккупационная так называемая власть, заставляет население получать гражданство Российской Федерации. Украинских паспортов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации", - говорится в посте.
Кроме того, также отмечается, что российские оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы одного из населенных пунктов Пологовского района противник использует как полевой госпиталь на 50 койкомест. Таким образом оккупанты пытаются сократить срок возврата в строй личного состава среди санитарных потерь.
- В субботу, 18 марта, российская армия нанесла удар по Константиновке Донецкой области, в результате чего пострадали шесть человек, также повреждены дома и торговый центр.
- 18 марта россияне обстреляли Краматорск: по меньшей мере 2 человека погибли, 8 ранены, трое из них в тяжелом состоянии.
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