Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Во время операции с участием нескольких бригад украинские силы продвинулись как на северном, так и на южном флангах Бахмута.

"Существует мало свидетельств того, что у России есть какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км", - сообщают в минобороны Британии.