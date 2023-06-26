Украинские военные получили импульс в наступлении на Бахмутском направлении, - разведка Британии
Британская разведка считает, что в рамках большого контрнаступления Украина активизировала свои наступательные операции вокруг Бахмута в Донецкой области
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Во время операции с участием нескольких бригад украинские силы продвинулись как на северном, так и на южном флангах Бахмута.
"Существует мало свидетельств того, что у России есть какие-то значительные оперативные резервы сухопутных войск, которые можно было бы использовать для усиления противодействия многочисленным угрозам, с которыми она сейчас сталкивается в отдаленных друг от друга секторах, от Бахмута до восточного берега реки Днепр, на расстоянии более 200 км", - сообщают в минобороны Британии.
- В понедельник, 26 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила , что наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижение от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага.
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