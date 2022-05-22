English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украинские военные показали видео уничтожения российского миномета "Тюльпан" в Луганской области

Украинские военные показали видео уничтожения российского миномета "Тюльпан" в Луганской области

22 мая, 2022 воскресенье
10:25
война с Россией

В Луганской области украинские десантники и нацгвардейцы уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" вместе с экипажем

Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме .

"В Луганской области воинами одного из подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины совместно с подразделением Национальной гвардии Украины уничтожен самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 «Тюльпан»", - говорится в заявлении.

Такой миномет предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. Однако украинские военные уничтожили его вместе с экипажем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Луганщина
миномет
Читайте также:
Петер Сійярто
21 мая, 2022 суббота
Венгрия предложила альтернативу эмбарго ЕС на российскую нефть
20 мая, 2022 пятница
РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В городе пожар
Алексей Данилов
19 мая, 2022 четверг
"Кончится война - будет вся свобода слова": Данилов прокомментировал отключение Еспресо, Прямого и 5 канала из сети Т2
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.45
    Покупка 31.45
    Продажа 32.24
  • EUR
    Покупка 32.93
    Продажа 33.9
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
22 мая
11:06
Около 29 050 оккупантов, 1285 танков, 170 вертолетов: Генштаб ВСУ назвал потери РФ за время полномасштабного вторжения в Украину
11:05
"Еще одно ранение, и как раз хватит". Оккупант о выплатах РФ за ранение – не хватит даже на квартиру
10:51
На Запорожье россияне повредили газопровод и устроили четыре пожара
10:37
Британская разведка оценила эффективность новейших БМПТ "Терминатор", которые РФ использует на Донбассе
10:37
После российских обстрелов в Харьковской области 11 мирных жителей получили ранения
10:12
В Николаевской области в результате обстрелов РФ загорелись дома
09:56
В ближайшие дни РФ бросит все силы на окружение и захват Северодонецка, - ISW
09:37
Литва прекращает импорт газа, нефти и электричества РФ
09:35
Ким Чен Ын
В КНДР отреагировали на предложение США о помощи в борьбе с COVID-19, - Reuters
09:19
В Украине более 662 детей пострадали от полномасштабного вторжения РФ
08:58
Россияне пытались ворваться в Северодонецк с четырех направлений, но были отброшены на прежние позиции
08:38
На Запорожье вражеские ракеты попали в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие
08:35
Эрдоган назвал Столтенбергу условия, при которых Турция разблокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
08:22
Российские морпехи испытывают нехватку личного состава, - глава Одесской ОВА
07:51
Вблизи Бучи обнаружили снова тела убитых оккупантами местных жителей
07:31
уничтоженая техника окупантов
На Донетчине и Луганщине отбиты девять атак российских оккупантов, враг понес убытки в технике, - Генштаб ВСУ
06:56
Бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП
06:37
Из-за боевых действий в Украине без света остаются 675 населенных пунктов
05:47
На войне погиб воспитанник львовских "Карпат"
05:12
В Донецкой области РФ убила еще 7 мирных жителей
04:42
Инфографика
Укрзализныця
Укрзализныця назначила на 22 мая один дополнительный эвакуационный поезд
04:34
Тимощук привык жить роскошно, а если скажет о войне, то нужно будет сразу уезжать из России, - Ребров
03:47
Анджей Дуда
Президент Польши Дуда находится в Украине, выступит перед Радой
03:33
В Черном море маневрируют 6 российских кораблей и 2 носителя ракет, - ОК "Юг"
02:41
На Юге россияне требуют $1000 от украинцев, которые хотят эвакуироваться с оккупированной территории
02:23
Трансферная сага завершена: Мбаппе подписал новый контракт с ПСЖ
02:13
ТОС-1А "Солнцепек"
Украинская авиация 21 мая уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники, среди них два "Солнцепека"
01:50
"Аталанта" украинца Малиновского не сыграет в следующем сезоне в еврокубках
01:22
В Запорожье партизаны уничтожили артиллерийские системы РФ, оккупанты боятся и проверяют даже общественный транспорт
01:10
Мелитополь
В Мелитополе жалуются на россиян: постоянно нарушают ПДД и "развлекаются" на дорогах
00:58
В Запорожье оккупанты обокрали аптеку и проанонсировали открытие своей "первой муниципальной"
00:39
ОТУ "Схід" 21 мая убили 28 оккупантов, уничтожили 1 БМП и артиллерийскую систему
00:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 мая
00:02
Каждый и каждый из нас должны ежедневно заботиться о том, чтобы помочь обороне Украины, - Зеленский
2022, суббота
21 мая
23:49
Россияне обстреливают Николаев кассетными снарядами, - мэр
23:44
Россия направила фактически все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину, но колоссальные расходы на войну им не помогут, - Зеленский
23:20
Вызванный российским артобстрелом пожар на рынке. Салтовка, Харьков
Харьков и Люблин заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве, в нем упоминается и восстановление города
22:57
В Северной Ирландии прошла акция протеста с требованием увеличить роль ирландского языка
22:37
Кирилл и Онуфрий
УПЦ МП собирается обособиться от РПЦ. Онуфрий лично обижен на Кирилла, - СМИ
22:35
В Украине ликвидировали племянника заместителя Шойгу, - росСМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV