Украинские военные показали видео уничтожения российского миномета "Тюльпан" в Луганской области
В Луганской области украинские десантники и нацгвардейцы уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" вместе с экипажем
Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме .
"В Луганской области воинами одного из подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины совместно с подразделением Национальной гвардии Украины уничтожен самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 «Тюльпан»", - говорится в заявлении.
Такой миномет предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. Однако украинские военные уничтожили его вместе с экипажем.
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