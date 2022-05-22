Об этом сообщило командование ДШУ ВСУ в телеграме .

"В Луганской области воинами одного из подразделений 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины совместно с подразделением Национальной гвардии Украины уничтожен самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 «Тюльпан»", - говорится в заявлении.

Такой миномет предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений и способен вести огонь тактическими ядерными боеприпасами сверхмалой мощности. Однако украинские военные уничтожили его вместе с экипажем.

22 мая бойцы 59-й мотопехотной бригады показали уничтожение российской БМП.

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