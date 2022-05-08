Украинские военные показали видео уничтожения большой базы оккупантов

Об этом в телеграме сообщили Сухопутные войска ВСУ.

"Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают наносить ежедневные потери российским оккупантам. На видео зафиксировано, как артиллеристы Сухопутных войск во взаимодействии с десантниками наносят сокрушительный удар российским оккупантам, уничтожая их вместе с военной техникой", - говорится в сообщении.

8 мая ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце.



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