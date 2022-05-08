Украинские военные показали видео уничтожения большой базы оккупантов
Украинские артиллеристы и десантники уничтожили оккупантов вместе с их военной техникой
Об этом в телеграме сообщили Сухопутные войска ВСУ.
"Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают наносить ежедневные потери российским оккупантам. На видео зафиксировано, как артиллеристы Сухопутных войск во взаимодействии с десантниками наносят сокрушительный удар российским оккупантам, уничтожая их вместе с военной техникой", - говорится в сообщении.
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8 мая ВСУ уничтожили понтонную переправу, катер, новую модель БМП и технику россиян на Северском Донце.
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