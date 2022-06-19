Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня", - отметили украинские военные.

18 июня горные штурмовики ВСУ показали, как уничтожают бронетехнику РФ из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".

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