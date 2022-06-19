Украинские военные показали уничтожение российских реактивных систем залпового огня
Украинские артиллеристы на днях уничтожили российские реактивные системы залпового огня
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Как 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта на днях уничтожила вражеские реактивные системы залпового огня", - отметили украинские военные.
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18 июня горные штурмовики ВСУ показали, как уничтожают бронетехнику РФ из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П".
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