Украинские военные показали трофейные российские КамАЗ и БМП-1, отвоеванные в Харьковской области
В Харьковской области Силы спецопераций ВСУ захватили российские КамАЗ с боеприпасами и боевую машину пехоты
Об этом сообщили Силы спецопераций ВСУ в телеграме .
"Вражеский КамАЗ, набитый боеприпасами, - такой трофей захватила одна из боевых групп ССО Украины в Харьковской области. Еще одним трофеем стала БМП-1 противника", - подчеркнули военные.
Машины будут использовать украинские защитники в борьбе против захватчиков.
- 1 октября украинские пограничники показали добытые в Донецкой области российские БМП и БТР.
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