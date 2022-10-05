Об этом сообщили Силы спецопераций ВСУ в телеграме .

"Вражеский КамАЗ, набитый боеприпасами, - такой трофей захватила одна из боевых групп ССО Украины в Харьковской области. Еще одним трофеем стала БМП-1 противника", - подчеркнули военные.

Машины будут использовать украинские защитники в борьбе против захватчиков.

1 октября украинские пограничники показали добытые в Донецкой области российские БМП и БТР.

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