Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.

"Докладывает 128-я ОГШБр. Ка-52 (Аллигатор). Гордость кацапов... Долеталось. Южное направление", - подчеркнули в украинском войске.

3 октября СБУ показали, как уничтожают вражеский Ка-52 на Запорожском направлении.

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