Украинские военные показали сбитый на Юге российский ударный вертолет Ка-52
На Юге Украины воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сбили ударный вертолет Ка-52 (Аллигатор) российских захватчиков
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме.
"Докладывает 128-я ОГШБр. Ка-52 (Аллигатор). Гордость кацапов... Долеталось. Южное направление", - подчеркнули в украинском войске.
- 3 октября СБУ показали, как уничтожают вражеский Ка-52 на Запорожском направлении.
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