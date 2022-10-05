Об этом говорится в фейсбуке бригады.

"А сейчас, по заказу всего украинского сообщества прозвучит песня "Когда мои друзья со мной", посвященная 155-й отдельной гвардейской бригаде морской "прости Господи" пехоты!" - подчеркнули военные.

4 октября нацгвардейцы показали, как уничтожили российский склад с боеприпасами в Харьковской области.

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