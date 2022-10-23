Украинские военные показали, как сожгли российские бронемашины на Бахмутском направлении
Украинские десантники продемонстрировали, как уничтожили две бронемашины россиян на Бахмутском направлении
Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграме.
"На Бахмутском направлении воины 95-й ОГШБр сожгли две ББМ противника", - подчеркнули в украинском войске.
- 23 октября украинские десантники показали, как захватили позицию россиян и заставили их бежать, бросив тела других оккупантов.
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