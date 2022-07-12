Украинские военные показали, как из гаубиц М777 "охотятся" на оккупантов
Оперативное командование "Юг" показало в работе высокоточные гаубицы М777
Видео обнародовало оперативное командование "Юг" в ютуб.
"Гаубица М777 стреляет высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 км. При использовании таких снарядов одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км", - отметили в ОК "Юг".
К тому же, M777 имеет цифровую систему управления огнем.
"То, как умело украинские артиллеристы упражняются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов сопряжено с партнерской помощью ежедневно приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", - добавили в ВСУ.
- Напомним, ВСУ уничтожили гаубицами М777 вражескую понтонную переправу через Северский Донец.
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