Видео обнародовало оперативное командование "Юг" в ютуб.

"Гаубица М777 стреляет высокоточными снарядами с максимальной дальностью до 40 км. При использовании таких снарядов одна батарея может накрывать огнем территорию до 1 250 кв. км", - отметили в ОК "Юг".

К тому же, M777 имеет цифровую систему управления огнем.

"То, как умело украинские артиллеристы упражняются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО. Военное мастерство украинских артиллеристов сопряжено с партнерской помощью ежедневно приближают деоккупацию юга Украины от рашистов", - добавили в ВСУ.

Напомним, ВСУ уничтожили гаубицами М777 вражескую понтонную переправу через Северский Донец.

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