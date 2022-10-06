Об этом сообщила украинская разведка в телеграмме .

"Воины спецподразделения ГУР МО Украины KRAKEN успешно провели дерашизацию населенного пункта Борова Харьковской области - подняли флаг над городом!" - отметили в заявлении.

В разведке напомнили россиянам, что Харьковщина, Донетчина, Луганщина, Запорожье, Херсонщина и Крым – это Украина.

3 октября украинские защитники уволили Борову в Изюмском районе Харьковской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb