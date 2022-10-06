Украинские военные подняли Государственный флаг над Боровой в Харьковской области
Военные спецподразделения KRAKEN подняли украинский флаг над Боровой Харьковской области
Об этом сообщила украинская разведка в телеграмме .
"Воины спецподразделения ГУР МО Украины KRAKEN успешно провели дерашизацию населенного пункта Борова Харьковской области - подняли флаг над городом!" - отметили в заявлении.
В разведке напомнили россиянам, что Харьковщина, Донетчина, Луганщина, Запорожье, Херсонщина и Крым – это Украина.
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