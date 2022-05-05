Украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



"Мы поддерживаем регулярную связь с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. ... Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", - написал Залужный.



Главнокомандующий ВСУ также рассказал Милли о российских обстрелах крылатыми ракетами по транспортной инфраструктуре Украины и подчеркнул необходимость предоставить украинским военным американские ракетные системы залпового огня.



"Акцентировал на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря". По состоянию на полуночь минувших суток было зафиксировано 8 запусков крылатых ракет по нашей территории. Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", - написал Залужный.

Ранее СБУ обнародовала перехват разговора оккупанта, в котором он сообщил собеседнику, что в Харьковской области солдаты РФ не желают идти в наступление .