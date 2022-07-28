Об этом сообщает Милитарный портал

Украинские военные изобретатели переоборудовали американские гранаты M430A1 под авиационные боеприпасы, предназначенные для сброса с беспилотников и поражения военной техники российских оккупантов. Переработанный боеприпас должен свободно падать с дронов и попадать в верхнюю полусферу бронетехники или двигатели.

Как отмечает издание, в качестве платформы для сброса боеприпасов военные взяли дроны DJI Mavic 3. Интересно, что боеприпас M430A1 утвержден как стандарт боеприпасов к автоматическим гранатометам стран НАТО. В начале февраля в рамках помощи по безопасности США передали Украине 40-мм автоматические гранатометы Mk 19. С гранатометами в Украину прибыли 40×53 мм выстрелы M430A1 HEDP с универсальной обломочно-бронебойной гранатой, которая способна пробить 76-мм стали.

В июле военные показали сброс этого модифицированного боеприпаса на российский танк Т-80.

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