Украинские военные отразили вражеские атаки в районах 11 населенных пунктов, – Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ .

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Согласно информации, враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия в Бахмутском направлении. В других направлениях – ведет оборону.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

"С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыли пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили", - говорится в сообщении.

Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. В то же время большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из Российской Федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения кафиров и 3 склада боеприпасов.

Обстрел регионов Украины:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синковка, Крахмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них – Верхнекаменное, Краснополевка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Свободное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении, в частности, обстрелы из РСЗО подверглись районам населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.

В Генштабе напомнили, что угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

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