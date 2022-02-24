Украинские военные отразили Счастье, около 50 россиян погибли

Об этом говорится в Facebook .



"Город Счастья (Луганская обл), который был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена техника и убито около 50 врагов", - говорится в сообщении.



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