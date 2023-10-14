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Обновлено

Армия РФ потеряла за сутки почти тысячу военных, - Генштаб ВСУ

14 октября, 2023 суббота
08:00
Война с Россией ВСУ

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины отразили около 20 атак российской армии, ликвидировав 970 окупантов, 9 танков и вражеский самолет

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 286 890 (+970) человек
  • танков ‒ 4940 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24)
  • артиллерийских систем – 6833 (+26)
  • РСЗО – 811 (+0)
  • средств ПВО ‒ 547 (+1)
  • самолетов – 317 (+1)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1)
  • крылатых ракет ‒ 1531 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
  • подводных лодок ‒ 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22)
  • специальной техники ‒ 971 (+4)

Данные уточняются.

За прошедшие сутки на фронте произошло около 100 боевых столкновений.

Как отмечают в Генштабе, зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отразили более 5 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области, а на Шахтерском - враг вел бесполезные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУО "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Российские войска трижды ударили ракетами по территории Украины

Всего враг нанес 3 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области; Синковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Белая Гора, Александро-Шультино, Нью-Йорк, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Казачье, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое, Ульяновка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны нанесли 13 ударов по районам скопления окупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Кроме того, в Генштабе добавляют, что противник несет значительные потери на поле боя. Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери окупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.

  • Накануне 13 октября российская армия атаковала город Покровск Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, 24 ранены.
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