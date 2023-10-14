Армия РФ потеряла за сутки почти тысячу военных, - Генштаб ВСУ
На Авдеевском направлении Силы обороны Украины отразили около 20 атак российской армии, ликвидировав 970 окупантов, 9 танков и вражеский самолет
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 286 890 (+970) человек
- танков ‒ 4940 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 9337 (+24)
- артиллерийских систем – 6833 (+26)
- РСЗО – 811 (+0)
- средств ПВО ‒ 547 (+1)
- самолетов – 317 (+1)
- вертолетов – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1)
- крылатых ракет ‒ 1531 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0)
- подводных лодок ‒ 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22)
- специальной техники ‒ 971 (+4)
Данные уточняются.
За прошедшие сутки на фронте произошло около 100 боевых столкновений.
Как отмечают в Генштабе, зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.
В Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки Луганской области. Здесь наши защитники отразили более 5 атак врага.
На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят оккупантам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отбили около 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около 15 атак врага в районах Марьинки Донецкой области, а на Шахтерском - враг вел бесполезные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботиного Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУО "Одесса" на Херсонском направлении ВСУ ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.
Российские войска трижды ударили ракетами по территории Украины
Всего враг нанес 3 ракетных и 59 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиационные удары получили: Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области; Синковка, Ивановка, Кисловка, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Белая Гора, Александро-Шультино, Нью-Йорк, Новокалиново, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области; Казачье, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое, Ульяновка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Силы обороны нанесли 13 ударов по районам скопления окупантов.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов и станцию РЭБ противника.
Кроме того, в Генштабе добавляют, что противник несет значительные потери на поле боя. Так, только за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери окупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.
- Накануне 13 октября российская армия атаковала город Покровск Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, 24 ранены.
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