Украинские военные отразили киевскую ГЭС, - министр энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили Киевскую ГЭС от российских войск
Об этом он написал в facebook .
"Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью защитили Киевскую ГЭС от российских оккупантов. Станция полностью под контролем. Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе", - сообщил он.
По состоянию на 8:30 26 февраля 2022 года Киевская ГЭС уже работала в штатном режиме.
Напомним, утром 26 февраля Минэнерго сообщало, что Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил, но не работает, потому что персонал находится в хранилище.
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