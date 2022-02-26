Украинские военные отразили киевскую ГЭС, - министр энергетики

Об этом он написал в facebook .

"Украинские вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью защитили Киевскую ГЭС от российских оккупантов. Станция полностью под контролем. Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе", - сообщил он.

По состоянию на 8:30 26 февраля 2022 года Киевская ГЭС уже работала в штатном режиме.



Напомним, утром 26 февраля Минэнерго сообщало, что Киевская ГЭС находится под контролем украинских вооруженных сил, но не работает, потому что персонал находится в хранилище.

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