Украинские военные отправились в Германию тренироваться на Leopard 2

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время совместной с украинским коллегой Алексеем Резниковым пресс-конференции в Military Media Center.

"Сегодня имел честь провожать ваших военных для проведения подготовки на Leopard 2. Я восхищаюсь скоростью подготовки украинцев, которые получают знания. Системы вооружения эффективно работают для Украины в этой захватнической войне России. Это касается Marder, NASAMS, Patriot. Это также показывает, как хорошо работают украинские солдаты", – сказал Писториус.

Министр обороны Германии во время встречи с украинскими военнослужащими – участниками боевых действий, которые начинают овладевать танками Leopard, отметил, что опыт украинских защитников важен и для вооруженных сил его страны. Поэтому во время учений наших военных одновременно состоится и обмен опытом, ведь знания и навыки украинских военнослужащих очень ценны и полезны.

"Уверен, что вы, воины ВСУ, почувствуете гостеприимство Германии. Вас будут обучать лучшие офицеры и инструкторы вооруженных сил ФРГ. На ваших лицах вижу уверенность и решительность. Это очень сильное впечатление для меня", – обратился Борис Писториус к украинским воинам.

Федеральный министр обороны Германии заверил, что ФРГ продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за независимость и восстановление территориальной целостности. Он подчеркнул, что для него большая честь впервые быть в Киеве в должности министра обороны ФРГ, и добавил, что с Резниковым обсудили "реальные потребности и их решение".

"Наши отношения уже стали отношениями доверия. 14 танков Leopard-2 для ВСУ – это очередной вклад Германии в помощь Украине. Мы говорили, как ускорить и увеличить производство боеприпасов для танков и систем ПВО. Акцентировали на поставке необходимого вооружения и совместно с европейскими партнерами – танков Leopard А1. Их к лету будет 20-25, к концу года – около 80, а в течение 2024 года – более 100 единиц. Германия делает все возможное для поддержки ВСУ, потому что мы на вашей стороне", – сказал министр обороны ФРГ.