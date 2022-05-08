Украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции, - глава Луганской ОВА
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные отошли от города Попасная на более крепкие позиции
Об этом Гайдай написал в telegram.
"Все свободные населенные пункты Луганщины являются горячими точками. Прямо сейчас продолжаются стрелковые бои в Белогоровке, Воеводовке и в направлении Попасной. Наши войска отошли от Попасной. ВСУ находятся сейчас на более крепких позициях, которые подготовили заранее. Планы рашистов захватить полностью Луганск до 9 мая невыполнимы", - написал Гайдай.
- Городской глава Попасной Николай Ханатов заявил, что русская армия пытается окружить город .
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