Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Есть факты, что последние две недели где-то на пять, где-то на семь километров отодвинута линия фронта от Запорожья. Поэтому деоккупация Мелитополя будет, и других временно оккупированных территорий", - подчеркнул он.

Иван Федоров добавил, что в начале вторжения в Запорожскую область силы оккупантов превосходили украинские. Однако ситуация кардинально изменилась благодаря украинским военным.

Мэр отметил, что в случае проведения россиянами "референдума" в Мелитополе горожане его не поддержат, но есть риск, что оккупанты сфальсифицируют результаты так, как им потребуется. Иван Федоров отметил, что это "голосование" не будет иметь никаких юридических последствий.

9 июня президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются в Харьковской области и срывают планы оккупантов на Запорожье

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