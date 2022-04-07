Украинские военные отбросили захватчиков на 6-10 км от Креминной, россияне бежали, бросая технику и оружие, - Минобороны

Об этом сообщили в Минобороны Украины .



"Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Креминная. Перепуганный и деморализованный враг засверкал пятками, бросив на украинской земле свою технику и оружие", - отметили в министерстве.

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