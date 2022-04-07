Украинские военные отбросили захватчиков на 6-10 км от Креминной, россияне бежали, бросая технику и оружие, - Минобороны
В Луганской области горные штурмовики ВСУ отбросили россиян на 6-10 км от Креминной и заставили бежать, бросая технику и вооружение
Об этом сообщили в Минобороны Украины .
"Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Креминная. Перепуганный и деморализованный враг засверкал пятками, бросив на украинской земле свою технику и оружие", - отметили в министерстве.
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